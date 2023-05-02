Азерникова Хася-Хана Калманова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Азерникова
- Имя
- Хася-Хана
- Отчество
- Калманова
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44725. АЗЕРНИКОВА, ХАСЯ-ХАНА КАЛманова. Мщ. г. Невеля, 18 л.; — СПБ. С. П., 19, 53, 57 и 2 ч. 132 Уг. У., крѣп. 3 м. Исп. 13 Мая 905.
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