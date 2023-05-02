Мышев Иван Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мышев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 230
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85277. МЫШЕВЪ, ИВАНЪ ПАВЛОВЪ, 34 л. К. Повѣнецк. у., Шунгск. в., д. Любской Матки; — Петрозаводск. О. С., 2 Мая 911, 152¹ и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 28 Мая 911. | 909 105471 163 М. | 909 68368 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 83704.
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