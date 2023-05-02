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Треймундт Бернгард Анцов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Треймундт
Имя
Бернгард
Отчество
Анцов
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 409
Источник
Скан
Оригинальная запись
140106. ТРЕЙМУНДТЪ, БЕРНГАРДЪ Анцовъ. К. Гапсальск. у., Мерьямск. в., 17 л.; — Ревельск. О. С. 21 Авг. 909, 134, 135, 139, 149, 2 и 3 ч. 1455 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 13 Окт. 909.

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