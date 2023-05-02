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Ривин Соломон Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ривин
Имя
Соломон
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
03 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 232
Источник
Скан
Оригинальная запись
8232. РИВИН СОЛОМОН ЯКОВЛЕВИЧ, 37 л., Бобруйск. у., мест. Осиповичи. Верхсуд Р. С. Ф. С. Р. Ст. 114 ч. 2, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 3 авг. 923.

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