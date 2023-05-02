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Абкин Бер Абрамов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Абкин
Имя
Бер
Отчество
Абрамов
Дата исполнения приговора
29 январь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 4
Источник
Скан
Оригинальная запись
34899. АБКИНЪ, БЕРЪ АБРАМОВЪ. Мщ. г. Енисейска, 16 л.; — Красноярск. О. С., 53, 2 п. 1 ч. 55 и 1 ч. 102 Уг. У., непр. воен. зав. или отдѣл. для несовершеннол. при тюр. или ар. домѣ до 21 г. Исп. 29 Янв. 909.

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