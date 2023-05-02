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Алибаев Садыр

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алибаев
Имя
Садыр
Дата исполнения приговора
09 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
555. Алибаев Садыр, 28 л., Астраханск. г., Красноярск. р., с. Забузанского. Н. С. Могойск. р. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 9 мая 926.

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