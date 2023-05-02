Селифонов Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСелифонов Михаил Сергеевич

Селифонов Михаил Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Селифонов
Имя
Михаил
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
11 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 251
Источник
Скан
Оригинальная запись
8877. СЕЛИФОНОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, 50 л., Егорьевск. у., Раменск. в., д. Михелево. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. 114 ч. 2, лиш. св. 2 г. Исп. 11 мая 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.