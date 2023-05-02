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Яшунин Семен Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Яшунин
Имя
Семен
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
__ март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 378
Источник
Скан
Оригинальная запись
12546. ЯШУНИН, СЕМЕН ИВАНОВИЧ, 23 л. Гр. Брянск. у., Скопотск. в., с. Пятницка; — Н. С. 8 уч. Брянск. р. Разбой, лиш. св. 10 л., с зач. 1 м. и 21 д. пр. з. Исп. в марте 920.

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