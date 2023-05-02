Яшунин Семен Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Яшунин
- Имя
- Семен
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- __ март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 378
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12546. ЯШУНИН, СЕМЕН ИВАНОВИЧ, 23 л. Гр. Брянск. у., Скопотск. в., с. Пятницка; — Н. С. 8 уч. Брянск. р. Разбой, лиш. св. 10 л., с зач. 1 м. и 21 д. пр. з. Исп. в марте 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.