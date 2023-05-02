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Белов Кирилл Еремеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белов
Имя
Кирилл
Отчество
Еремеевич
Дата исполнения приговора
19 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
521. Белов Кирилл Еремеевич, 25 л., Акмолинск. г., Петропавловск. у., Трудовой в., д. Кустовое. Акмолинск. Г. С. Ст. 142, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 19/ХІ—26.

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