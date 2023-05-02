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Еловских Вячеслав Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Еловских
Имя
Вячеслав
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
12 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 125
Источник
Скан
Оригинальная запись
4374. ЕЛОВСКИХ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ, 46 л., б. Екатеринбургск. у., Шанганск. в. и з. б. Екатеринбургск. Губсуд. Ст. ст. 73 ч. 2, 114а, 180а, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 12 сент. 923.

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