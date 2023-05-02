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Воробьев Митрофан Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Воробьев
Имя
Митрофан
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
02 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 57
Источник
Скан
Оригинальная запись
45868. ВОРОБЬЕВЪ, МИТРОФАНЪ ИВАновъ. К. Мещов. у., в. и с. Покрова, 34 л.; — Г. С. г. Мглина, 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. Исп. 2 Мая 905.

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