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Блинова Варвара Семенова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Блинова
Имя
Варвара
Отчество
Семенова
Дата исполнения приговора
21 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 35
Источник
Скан
Оригинальная запись
130076. БЛИНОВА, ВАРВАРА СЕМЕНОва. К. Минусин. у., Абаканск. в., д. Митиховой, 27 л., рд. Пинежск. у., въ Веркаловск. в. и с.; — Красноярск. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1455 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 21 Сент. 909.

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