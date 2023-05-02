Блинова Варвара Семенова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Блинова
- Имя
- Варвара
- Отчество
- Семенова
- Дата исполнения приговора
- 21 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130076. БЛИНОВА, ВАРВАРА СЕМЕНОва. К. Минусин. у., Абаканск. в., д. Митиховой, 27 л., рд. Пинежск. у., въ Веркаловск. в. и с.; — Красноярск. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1455 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 21 Сент. 909.
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