Зарапов Иосиф Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зарапов
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 81
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15135. ЗАРАПОВ, ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 23 л. Гр. г. Телавы; — Н. С. 1 р. 2 отд. г. Петрограда. Мошеннич., лиш. св. 1 г., с зач. 1 м. и 20 д. пр. з., по амн. от. нак. освоб.
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