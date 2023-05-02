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Никифоров Александр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никифоров
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
29 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 155
Источник
Скан
Оригинальная запись
17589. НИКИФОРОВ, АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 18 л. Гр. Московск. у., Пехорск. в., д. Темниковой; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 5 л., с зач. 1 м. и 21 д. пр. з. Исп. 29 июня 920. | 914 164753 169 М.

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