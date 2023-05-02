Галичанин Дмитрий Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Галичанин
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 15 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 60
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45960. ГАЛИЧАНИНЪ, ДМИТРІЙ ПАВловъ. К. Сарапульск. у., Тыловійск. в., д. Зяногурты, 30 л.; — 3. Н. 10 уч. Сарапульск. у., 177 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. Исп. 15 Янв. 905.
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