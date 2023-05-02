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Гуляев Василий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гуляев
Имя
Василий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
15 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 103
Источник
Скан
Оригинальная запись
3570. ГУЛЯЕВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, 35 л., Пермск. г., б. Соликамск. у. В. Т. Триб. Северо-Восточн. окр. Ст. 116, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 15 авг. 923.

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