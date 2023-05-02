Кучин Василий Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кучин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 14 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 221
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7775. КУЧИН ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ, 22 л., 6. Симбирск. у., Коневск в., с. Королевки. б. Симбирск. Губсуд. Ст. ст. 68 и 220, лиш. св. 1 г. 4 м. 20 д. Исп. 14 июля 923.
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