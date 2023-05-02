Салмин Василий Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Салмин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 06 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 245
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8667. САЛМИН ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ, 30 л., Саранск. у., Атемарск. в. и с. Саратовск. Губсуд. Ст. ст. 16 ч. З и 180 п. «ж», лиш. св. 1 г. 4 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 6 апр. 923.
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