Ефремова Агафья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремова Агафья Филипповна

Ефремова Агафья Филипповна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ефремова
Имя
Агафья
Отчество
Филипповна
Дата исполнения приговора
01 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 131
Источник
Скан
Оригинальная запись
4557. ЕФРЕМОВА АГАФЬЯ ФИЛИППОВНА, 50 л., Лукояновск. у., Антипьевск. в., с. Шандрова. Н. С. 4 уч. Лукояновск. у. Ст. 140, лиш. св. 2 г. Исп. 1 авг. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.