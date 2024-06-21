Назмутдинов Хуснутдин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Назмутдинов
- Имя
- Хуснутдин
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 232
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85338. НАЗМУТДИНОВЪ, ХУСНУТДИНЪ (Хаснутдинъ) (онъ же Назметдиновь), 36 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Елабуж. у., Салаумск. в., д. Кучукова; — Сарапульск. О. С., 7 Мая 911, 152, 1 ч. 294 и 1654¹ У., арест. отд. 1 г. и 3 м. Исп. 4 Іюня 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 911 г. № 8267, кот. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 93940. | 908 52784 170¹ М. | 91 70401 170¹ М. | 907 16046 170 М. | 88 43533 172 М.
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