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Иванов Диомид Луппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Диомид
Отчество
Луппович
Дата исполнения приговора
05 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 147
Источник
Скан
Оригинальная запись
5123. ИВАНОВ ДИОМИД ЛУППОВИЧ, 32 л., Верхне-Удинск. окр., Бичурск. в. и с. Прибайкальск. Губсуд. Ст. 144, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. Осужден. скрылся. Осужд. 5 авг. 923.

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