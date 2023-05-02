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Чема Кондратий Афанасьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чема
Имя
Кондратий
Отчество
Афанасьев
Дата исполнения приговора
30 апрель 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 447
Источник
Скан
Оригинальная запись
141111. ЧЕМА, КОНДРАТІЙ АФАНАСЬЕВЪ. Каз. с. Горбатовки, Полтавск. в. и у., 24 л.; — Полтав. О. С., 134, 135, 238 и 240 У., арест. отд. 1 г. Исп. 30 Апр. 909.

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