Корниенко Семен Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корниенко
- Имя
- Семен
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 28 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 187
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6551. КОРНИЕНКО СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ, 23 л., Краснодарск. отд., Кореновск. в. и станицы, Н. С. 6 уч. Краснодарск. отд. Ст. 140, лиш. св. 1 г., Исп. 28 апр. 923.
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