Бартчак Ян Юзефов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бартчак
- Имя
- Ян
- Отчество
- Юзефов
- Дата исполнения приговора
- 25 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129895. БАРТЧАКЪ, ЯНЪ ЮЗЕФОВЪ. К. Брезинск. у., гм. и д. Братошевице, 35 л., рд. Ловичск. у., гм. Бѣлявы, въ д. Піотровице; — М. Съѣзд 1 окр. Петроков. г. 10 Сент. 909, 169 и 3 п. 171 М. тюр. 1½ м. Исп. 25 Сент. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.