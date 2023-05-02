Змеев Василий Захарович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Змеев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Захарович
- Дата исполнения приговора
- __ июль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 105
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3621. ЗМЕЕВ ВАСИЛИЙ ЗАХАРОВИЧ, 23 л., Кунгурск. окр., Богородск. р. и с. Уральск. Облсуд. Ст. 142, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 32/ѴІІ—24.
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