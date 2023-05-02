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Ткаченко Владимир Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ткаченко
Имя
Владимир
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
24 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 405
Источник
Скан
Оригинальная запись
139996. ТКАЧЕНКО, ВЛАДИМИРЪ ГРИГОРЬЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Новозыбков. у., Новоропск. в., с. Бровничей, 38 л.; — Чернигов. О. С. 1654 У. и 170 М., арест. отд. 4 г. Исп. 24 Іюля 909. | 904 9340 1654¹ У. | 902 8363 172 М. | 94 67977 169 М. | 94 29642 169 М.

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