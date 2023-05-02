Ткаченко Владимир Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ткаченко
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 24 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 405
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139996. ТКАЧЕНКО, ВЛАДИМИРЪ ГРИГОРЬЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Новозыбков. у., Новоропск. в., с. Бровничей, 38 л.; — Чернигов. О. С. 1654 У. и 170 М., арест. отд. 4 г. Исп. 24 Іюля 909. | 904 9340 1654¹ У. | 902 8363 172 М. | 94 67977 169 М. | 94 29642 169 М.
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