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Баранов Онисим Сергеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баранов
Имя
Онисим
Отчество
Сергеев
Дата исполнения приговора
16 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 27
Источник
Скан
Оригинальная запись
129855. БАРАНОВЪ, онисимъ сергѣевъ. К. Клинск. у., Троицк. в., с. Ивліева, 33 л., рд. въ г. Москвѣ; — Москов. Ст. М. С. Николаевск. уч. 16 Сент. 909, 6 п. 13, 14¹, 169 и 2 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 16 Сент. 909. | 908 119669 169 М.

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