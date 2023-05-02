Баранов Онисим Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баранов
- Имя
- Онисим
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 16 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129855. БАРАНОВЪ, онисимъ сергѣевъ. К. Клинск. у., Троицк. в., с. Ивліева, 33 л., рд. въ г. Москвѣ; — Москов. Ст. М. С. Николаевск. уч. 16 Сент. 909, 6 п. 13, 14¹, 169 и 2 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 16 Сент. 909. | 908 119669 169 М.
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