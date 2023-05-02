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Зак Натан Борисович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зак
Имя
Натан
Отчество
Борисович
Дата исполнения приговора
19 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 77
Источник
Скан
Оригинальная запись
2898. Зак Натан Борисович, 46 л., Волынск. г., Коростеньск. окр., Фасовск. в., д. Старика. Дальне-Восточн. Крайсуд. Ст. 1 ч. 130, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 4 г. П. в. з. с. 19/Ѵ—26.

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