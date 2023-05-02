Бердников Василий Емельянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бердников
- Имя
- Василий
- Отчество
- Емельянов
- Дата исполнения приговора
- 11 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100865. БЕРДНИКОВЪ, ВАСИЛІЙ Емельяновъ, 37 л. К. Бобров. у., Садовск. в., с. 2 Садоваго; — Варшавск. О. С., 16 Мая 911, 152 и 1654¹ У. (2 прест.), арест. отд. 2½ г. Исп. 11 Іюля 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 910 г. № 142260. | 908 850 269¹ У. | 906 68380 170¹ М. | 907 38237 170¹ М.
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