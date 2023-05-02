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Бекир-Оглы Курт-Вели

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бекир-Оглы
Имя
Курт-Вели
Дата исполнения приговора
11 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 32
Источник
Скан
Оригинальная запись
130006. бЕКИРЪ-ОГЛЫ, КУРТЪ-ВЕЛИ. Посел. д. Мамутъ-Султана, Подгородне-Петровск. в., Симферопольск. у., 23 л.; — З. Н. 1 уч. Ялтинск. у., 169 М., тюр. 6 м. Исп. 11 Авг. 909.

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