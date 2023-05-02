Артюшенко Иван Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Артюшенко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 16 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129628. АРТЮШЕНКО, ИВАНЪ ИГНАТЪевъ. Сс.-п. изъ м. с. Падуни, Братск. п., Нижнеудин. у., 26 л., рд. въ с. Престѣнѣ, Синьковск. в., Купянск. у.; — Сумск. О. С., 2 п. 134, 135, 149, 977 и 3 ч. 1655 У. и 1 п. § І 467 У. о сс., врем. раб. на зав. 1 г. Исп. 16 Февр. 909. | 904 20211 1654 У. | 96 64969 169 М. | 900 44043 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.