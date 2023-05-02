Петрова Анна Никифорова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петрова
- Имя
- Анна
- Отчество
- Никифорова
- Дата исполнения приговора
- 12 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 262
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86072. ПЕТРОВА, АННА НИКИФОРОВА (она же Боброва и Никифорова), 38 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Верхоленск. у., Татурск. в., д. Жигалиной, рд. въ г. Москвѣ; — Москов. Ст. М. С. Сущев. уч., 12 Марта 911, 16¹ М. и 977 У., тюр. 2 м. Исп. 12 Марта, счит. ср. съ 26 Февр. 911. | 909 151315 2 ч. 1655 У. | 93 18084 1645 У. | 905 69779 2 ч. 1655 У. | 88 8119 169 М. | 902 814 2 и 3 ч. 1655 У. | 87 80683 169 М. | 99 52253 172 М. | 87 43676 169 М. | 96 81052 1655 У.
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