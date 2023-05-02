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Ульянов Иван Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ульянов
Имя
Иван
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
07 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 286
Источник
Скан
Оригинальная запись
9882. УЛЬЯНОВ ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ, 20 л., Тюменск. окр., Ялуторовск. р. Н. С. 12 р. Тюменск. окр. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 7/ѴІІІ—26.

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