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Малин Григорий Абрамович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малин
Имя
Григорий
Отчество
Абрамович
Дата исполнения приговора
12 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
8618. МАЛИН ГРИГОРИЙ АБРАМОВИЧ, 32 л., г. Кронштадта. В. Т. Балтфл. и Крокрепост. Ст. 181 ч. 2, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г. Исп. 12 февр. 923.

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