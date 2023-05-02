Петров Степан Никандрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петров
- Имя
- Степан
- Отчество
- Никандрович
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 198
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27632. ПЕТРОВ, СТЕПАН НИКАНДРОВИЧ, 29 л. Гр. Сарапульск. у., д. Майшур; — Н. С. 7 уч. Сарапульск. у. Хулиганство, лиш. св. 8 л. Исп. 30 сент. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.