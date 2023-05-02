Джалил-Оглы Мирзали
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Джалил-Оглы
- Имя
- Мирзали
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 79
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46462. ДЖАЛИЛЪ-ОГЛЫ, МИРЗАЛИ. Под. с., жит. с. Джутлугь, Суриалин. у., 19 л., Эриванск. О. С., 115, 134, 135,140, 148, 149 и 1455 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр., отд. отъ совершеннол., 10 м. и 20 дн. Исп. 28 Мая 905.
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