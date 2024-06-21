Бондаренко Семен Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бондаренко
- Имя
- Семен
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130206. БОНДАРЕНКО, СЕМЕНЪ ВАсильевъ (онъ же Бондарчукъ и Бондарь). Лиш. ос. пр. изъ м. Балтск. у., Песчанск. в., с. Новополя, 31 г.; — Винницк. О. С. 22 Сент. 909, 2 ч. 1655 и 1659¹ У.,арест. отд. 4 г. Исп. 16 Окт. 909. | 905 85861 1635 У. | 96 51457 170 М. | 901 64639 170 М. | 95 8712 169 М. | 900 16453 169 М. | 94 31359 1647 У.
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