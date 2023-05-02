Дулин Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДулин Василий Петрович

Дулин Василий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дулин
Имя
Василий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
17 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 120
Источник
Скан
Оригинальная запись
4187. ДУЛИН, ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 23 л., б. Петроградск. у., Верхне-Ахтубинск. в. и с. В. Т. при 32 стд. див. Приволжск. окр. Ст. 208 ч. 1, лиш. св. 1 г. Исп. 17 февр. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.