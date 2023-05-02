Зотова Прасковья Сергеева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зотова
- Имя
- Прасковья
- Отчество
- Сергеева
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 95
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46919. ЗОТОВА, ПРАСКОВЬЯ СЕРГЕЕВА. К. Самар. г., Ставропольск. у., в. и пригор. Бѣлаго Яра 40 л.; — Симбир. О. С., 172 М. (укрыв.) и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. Исп. 20 Мая 905.
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