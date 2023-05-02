Федяшов Алексей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федяшов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 03 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 367
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12579. ФЕДЯШОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 31 г., Череповецк. у., Вахновск. в., д. Дор. Н. С. 5 уч. Череповецк. у. Ст. 150, лиш. св. 1 г. 8 м. П. в. в. С. 3/ІІІ—24
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