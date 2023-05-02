Кожемякин Илья
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кожемякин
- Имя
- Илья
- Дата исполнения приговора
- 13 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 102
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15840. КОЖЕМЯКИН, ИЛЬЯ, 22 л. Гр. Суражск. у., Казаковск. в., с. Сопромы; — С. 16 зап. стр. п-ка запвоенокр. Побег, лиш. св. 3 г. Исп. 13 июля 920.
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