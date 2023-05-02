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Марков Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Марков
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
13 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 249
Источник
Скан
Оригинальная запись
8768. МАРКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 29 л., Белгородск. у., Мелиховск. в., с. Шляхового. В. Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ. Ст. ст. 16 ч. 3, 180 п. «е», лиш. св. 2 г. Исп. 13 авг. 923.

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