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Сунцов Михаил Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сунцов
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
06 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 336
Источник
Скан
Оригинальная запись
12405. Сунцов Михаил Иванович, 19 л., Вят ск. г., у. и в., д. Савинцы. Вятск. Губсуд. Ст. 148, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 6 сент. 926.

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