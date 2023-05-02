Боле Мария Даниелева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Боле
- Имя
- Мария
- Отчество
- Даниелева
- Дата исполнения приговора
- 09 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 38
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45346. БОЛЕ, МАРІЯ (МАРЕТА) ДАНІЕлева. К. Вольмар. у., Руенск. в. и пос., 39 л.; — М. С. 15 уч. Рижско-Вольмар. окр., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 9 Апр. 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.