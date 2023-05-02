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Григоренко Платон Артемеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Григоренко
Имя
Платон
Отчество
Артемеев
Дата исполнения приговора
01 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 71
Источник
Скан
Оригинальная запись
46265. ГРИГОРЕНКО, ПЛАТОНЪ АРТЕМѢевъ. К. Васильков. у., Мотовиловск. в., с. Мариновки, 18 л., рд. т. же у. и в., въ с. Перевозѣ; — Кіевск. О. С., 114, 134, 135, 140, 9 и 1647 У., тюр. 1 м. и 10 дн. Исп. 1 Іюня 905.

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