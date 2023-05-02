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Алехнович Нохим Нохимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алехнович
Имя
Нохим
Отчество
Нохимов
Дата исполнения приговора
03 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
44803. АЛЕХНОВИЧЪ, НОХИМЪ НОХИмовъ. Солд. сн., 42 л., рд. и прип. въ г. СПБ.; — М. С. Николаев. уч. г. Москвы (въ 5 р.), 6 п. 13, 169, 6 п. 170 и 3 п. 171 М., тюр. 3 м. Исп. 3 Іюня 905. | 99 13080 169 М. | 93 68714 169 М. | 94 42010 172 М. | 83 40713 169 М.

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