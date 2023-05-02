Атряскин Семен Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Атряскин
- Имя
- Семен
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 349. АТРЯСКИН, СЕМЕН НИКОЛАЕВИЧ, 26 л. Гр. Перемышльск. у., Заборовск. в., д. Смевидовки; — Н. С. 1 уч. г. Калуги. Кража, лиш. св. 8 м., согл. амнист. от нак. освоб.
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