Кочетова Пелагея Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочетова Пелагея Егоровна

Кочетова Пелагея Егоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кочетова
Имя
Пелагея
Отчество
Егоровна
Дата исполнения приговора
08 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 195
Источник
Скан
Оригинальная запись
6857. КОЧЕТОВА ПЕЛАГЕЯ ЕГОРОВНА, 33 л., б. Царицынск. у., Песковатск. в. и с, Н. С. 6 уч. б. Царицынск. у., Ст. 140, лиш. св. 1 г., Исп. 8 июня 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.