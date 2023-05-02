Бурыкин Василий Миронов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурыкин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Миронов
- Дата исполнения приговора
- 09 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45503. БУРЫКИНЪ, ВАСИЛІЙ МИРОНОВЪ. К. Бійск. у., Бащелакск. в., д. Большого Бащелака, 64 л., рд. т. же у., Солонештск. в., въ с. Сибирячихѣ; — М. С. 4 уч. Бійск. у., 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 3 м. Исп. 9 Мая 905.
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