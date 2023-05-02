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Скарич Николай Архипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Скарич
Имя
Николай
Отчество
Архипович
Дата исполнения приговора
27 август 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 314
Источник
Скан
Оригинальная запись
10755. СКАРИЧ НИКОЛАЙ АРХИПОВИЧ, 22 л., Веневск. у., Бороздовск. в., с. Никольского. Московск. Губсуд. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 27/ѴІІІ—24.

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